Nouvelle frayeur pour Kylian Mbappé

L'international français est sorti sur blessure lors du choc face à l'Olympique de Marseille. Le PSG a cependant rassuré après le match.

Le Paris Saint-Germain avait rendez-vous avec l'Olympique de Marseille à domicile pour ce premier Classique de la saison. Un match pour lequel était évidemment aligné Kylian Mbappé.

Cependant, la rencontre aura été courte, trop courte, pour l'attaquant français qui a été contraint de sortir à la demi-heure à cause d'une blessure à la cheville suite à un tacle de Balerdi. Après avoir été sur le côté du terrain à deux reprises, Mbappé a définitivement jeté l'éponge et a pris la direction du vestiaire.

Si on ne connaît pas encore la gravité de la blessure, on se veut surtout rassurant du côté du PSG : "Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain mais rien de grave, ça va bien. C’était un coup et finalement il va bien", a confié l'entraîneur Luis Enrique.