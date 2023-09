"L'autre" homme du match au RWDM : "Théo peut me voler la vedette autant qu'il veut !"

On a beaucoup parlé, à raison, du match de Théo Defourny face à l'Antwerp. Mais un autre molenbeekois a été brillant : l'ex-sérésien Sambu Mansoni.

Sambu Mansoni (27 ans) s'installe sur le flanc droit du RWDM, où il a débarqué en fin de mercato depuis le RFC Seraing. Déjà très bon lors de la victoire face au Cercle de Bruges, le Liégeois aurait probablement pu être l'homme du match au Bosuil sans la prestation d'un certain Théo Defourny.

Sambu, quel match de ta part ce samedi. Tu avais pourtant du travail...

Oui, j'étais préparé à ça. On savait qu'on jouait les champions en titre, j'avais un joueur comme Balikwisha en face de moi, qui est très en vue. J'ai abordé le match avec ma sérénité habituelle, mais avec encore plus de concentration que d'habitude car je savais que j'avais un adversaire coriace devant moi.

On t'a vu solide défensivement. C'est ce que le coach a demandé en priorité cette fois...

J'ai essayé de respecter mes tâches défensives, oui, et d'apporter autant que possible quand je pouvais. On savait qu'on jouait une grosse équipe, ils jouent la Champions League, ça veut dire quelque chose.

Il fallait défendre à 11, sans ça, nous ne venions pas chercher un résultat. On a fait ce que le coach a demandé et ça a payé.

Tu aurais probablement été l'homme du match sans la prestation de Théo Defourny, il te vole le titre !

(rires) Il peut être l'homme du match autant qu'il veut s'il nous rapporte des points ! C'est l'équipe d'abord, on pensera à moi après.

On a parlé de ton travail défensif, mais tu mets aussi le nez à la fenêtre. Contre le Cercle déjà...

Avec Seraing, j'avais moins de possibilités de le faire. Ici, le coach insiste pour qu'on essaie d'avoir le ballon le plus possible. Quand j'ai la possibilité de monter, je pense avoir les qualités pour le faire.

La Pro League aurait pu faire un geste...

Il ne faut juste pas courir trop vite pour Xavier Mercier, il ne sait pas suivre (rires).

Je lui apprends à suivre le rythme, ça va (rires).

Jeudi, il y a un grand match à venir face à l'Union Saint-Gilloise.

C'est un derby, un gros match... On se focalise là-dessus pour encore prendre quelque chose. Malheureusement, c'est un contexte particulier, c'est dommage. La Pro League aurait pu faire un petit effort en faveur des supporters. Mais c'est comme ça, on doit se concentrer sur le terrain...