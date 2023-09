C'est fait : on connait le remplaçant d'Edward Still à Courtrai

Depuis ce lundi, Edward Still n'est plus l'entraîneur du KV Courtrai. L'ancien coach de Charleroi et d'Eupen a payé un début de saison catastrophique.

Plusieurs noms avaient été évoqués ces dernières heures pour reprendre le flambeau après l'éviction de Still. Besnik Hasi, Mbaye Leye, mais aussi Glen De Boeck étaient cités. De Boeck est progressivement devenu la piste numéro 1. Le Nieuwsblad annonce ce mercredi qu'un accord serait désormais conclu. De Boeck devrait signer son contrat cette après-midi. Un contrat de 2,5 ans est évoqué. On se rappelle que De Boeck avait déjà travaillé à la tête de Courtrai. Lors de la saison 2016-2017, les Kerels avaient participé aux Play-offs 2 et avaient été éliminés en demi-finales de la Coupe. Il n'a plus entraîné de club depuis son départ de Lokeren, en 2019.