Quand cette icône de Pro League envoie un signal à...Lionel Messi

A 35 ans, Sven Kums prouve chaque semaine qu'il peut encore évaluer à un haut niveau. D'ailleurs, le capitaine de La Gantoise a marqué le but de l'égalisation le week-end dernier lors de la victoire 2-1 face à Eupen.

Dans une interview acordée au Nieuwsblad, Kums a expliqué ne pas penser à quitter La Gantoise, lui qui a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024.

"Je voulais vraiment rester parce que je me sens très bien à Gand. Ma famille n'a pas eu à déménager non plus", commence Kums. "Regardez Hans Vanaken. Les gens disent parfois qu'il n'a jamais rien essayé d'autre, mais si lui et sa famille se sentent bien là-bas maintenant ? Non pas que je regrette mon choix d'aller à l'Udinese - je voulais voir quelque chose de différent - mais avec le recul, aurait-il été pire de rester plus longtemps à Gand ? Peut-être pas."

Kums ne regrette donc pas d'être resté cet été à Gand. Selon ses dires, une chose aurait pu le faire changer d'avis : la possibilité de jouer à l'Inter Miami, avec...Lionel Messi. "A moins que l'Inter Miami ne se soit manifesté, c'était le choix logique. Aux côtés de Messi, j'aurais même joué gratuitement."