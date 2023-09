Will Still envoie un message fort à toutes les équipes de Ligue 1

L'entraîneur du Stade de Reims s'est complètement lâché dans sa conférence de presse d'après-match. La victoire face à Lille lui a donné des ailes.

Le Stade de Reims s'est offert une victoire surprise et de prestige mardi soir lors de son déplacement à Lille (1-2). Un succès qui place les Rémois dans le top 5 du classement et qui a le don de donner des ailes à Will Still.

En effet, en conférence de presse après le match, l'entraîneur belge a décidé d'envoyer un message à toute la concurrence : "Je ne peux qu'être très fier des joueurs. On se l'est toujours dit : on n'a peur de personne".

Il a également évoqué la "vraie image du Stade de Reims" : "Celui qui est capable de jouer, de se tenir à un plan de jeu, rester concentré, faire le dos rond".

Des paroles qu'il faudra assumer dans les prochaines semaines vu le calendrier avec les réceptions de Lyon et Monaco.