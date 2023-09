Liverpool, la chance pour Charleroi de créer la surprise face à l'Union ?

Charleroi a enfin gagné son premier match de la saison. C'était contre le KV Courtrai, lanterne rouge du championnat. Les Carolos voudront enchaîner ce week-end, avec un bon résultat face à l'Union Saint-Gilloise.

En conférence de presse, le coach de Charleroi, Felice Mazzù, a d'abord parlé des effets libérateurs de la victoire face à Courtrai (1-0).

“Il y a eu plus de sérénité et de sourire. Comme a dit Carlo Ancelotti dans son livre, l'important, c’est de garder la même attitude dans la victoire ou la défaite", a déclaré Felice Mazzù selon des propos rapportés par la Dernière Heure.

“L’émotion du match fait que l’on recule après l’ouverture du score, on crée moins offensivement et donc on a l’impression que le contenu est moins bien mais en réanalysant à la vidéo, on a eu des bons moments et Courtrai ne s’est pas créé grand-chose.”

Charleroi devra se farcir un bien plus gros morceau ce week-end, face à l'Union. Blessin pourrait faire tourner son effectif en vue du déplacement européen à Liverpool. Mazzù, de son côté, sait qu'aucun cadeau ne lui sera fait. “Vous avez vu le nombre de joueurs qu’ils ont dans leur noyau ? La semaine passée, leur coach a fait tourner et il n’y a pas eu de différences. Ils ne pensent pas encore au match de Liverpool", a prévenu Mazzù.