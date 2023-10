L'AS Roma ne va pas bien en ce début de saison. Comme souvent dans ces cas-là, les regards se tournent vers l'entraîneur.

Battue 4-1 au Genoa ce jeudi, la Roma joue gros face à Frosinone. Les Giallorossi n'ont gagné qu'un de leurs six matchs de championnat et sont actuellement seizièmes de Serie A. Un début de confirmation du théorème qui veut que José Mourinho connaît toujours de grosses difficultés lors de sa troisième saison dans ses clubs successifs.

Décrié par les supporters, le Special One balaye les critiques : "Il y a trois mois, ils disaient que ce serait un désastre si je partais. Et maintenant, je serais le problème ?" s'est-il interrogé en conférence de presse. José Mourinho sait plus que quiconque que tout va très vite dans le football.

Il se doute ainsi pertinemment que sa légitimité passera par des résultats et se sait sous pression : ""Je ne sais pas ce qui se dit et s'écrit sur moi. Mais je sais que je ne suis pas le problème. Derrière chaque situation, il y a toujours plusieurs facteurs. Si nous gagnons, je ne dis pas non plus que c'est grâce à moi. Il en va de même pour une défaite".