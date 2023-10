Genk est furieux : "L'arbitre riait à chaque fois qu'il sifflait !"

Genk n'avance plus. Après leur match nul en semaine face à Bruges, les Genkois ont perdu deux points contre Westerlo (3-3).

Dans sa réaction d'après-match, Bilal El Khannouss ne cachait pas sa déception. "C'est difficile de jouer à dix contre onze et de voir l'arbitre gâcher le match. Ce n'est pas une excuse. Nous aurions toujours dû gagner aujourd'hui et ne pas donner ce premier but. Mais jouer 50 minutes à dix est évidemment difficile.

Le Marocain avait une reproche claire à faire à l'arbitrage, après la carte rouge brandie à Bonsu Baah en fin de première mi-temps. "Regardez, la faute est commise sur lui. Si elle est simplement sifflée, il n'y a rien à redire. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et il y a une réaction. Délibérément ou non, je ne sais pas."

"C'est très dur pour Bonsu Baah. J'ai moi-même pris rouge de la même manière l'année dernière. Deux mois plus tard, j'ai rencontré l'arbitre et il s'est excusé. J'ai fait une erreur", a continué El Khannouss.

"Je ne comprends vraiment pas. Vous connaissez la raison principale : l'âge de Bonsu Baah. Un jeune joueur est puni plus rapidement. L'arbitre riait aussi à chaque fois qu'il sifflait. Pourquoi fait-il cela ? C'est comme ça qu'on crée de l'agacement", a déclaré un El Khannouss frustré à Het Laatste Nieuws.