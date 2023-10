Mésaventure pour Arsenal et Leandro Trossard

Arsenal se déplace ce mardi soir à Lens dans le cadre de la deuxième journée des phases de poules de la Ligue des Champions.

Lens verra-t-il le mauvais temps le priver d'une soirée historique ? Les Sang et Or n'ont en effet plus joué à domicile en Ligue des Champions depuis plus d'une vingtaine d'années.

Nous avons appris ce lundi soir que l'avion d'Arsenal a été empêché de décoller en direction de la France. Les mauvaises conditions météorologiques n'ont pas permis de réaliser leur trajet en avion en provenance de Luton.

La conférence de presse de Mikel Arteta a été annulée. Il est même à craindre que la rencontre n'ait pas lieu, car l'aéroport de Luton a supprimé tous les vols jusqu'à nouvel ordre.