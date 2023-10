Le changement tactique de Gaëtan Englebert a fait la différence pour Liège contre Lommel

Les Sang & Marine sont venus à bout de Lommel, leader de la Challenger Pro League. Après une première tactique plus attentiste, les Liégeois ont changé leur fusil d'épaule, et ça a payé.

Dimanche dernier, le RFC Liège a inversé la tendance pour s'offrir le scalp du leader, Lommel. Les Sang & Marine ont pourtant vécu un début de partie difficile, expliqué par le choix de Gaëtan Englebert d'attendre le leader de cette Challenger Pro League afin de le contrer.

"On avait deux possibilités pour ce match : être un petit plus attentiste et leur laisser la possession pour tenter de les contrer, ou aller les chercher directement avec un gros pressing et une grosse pression pour récupérer le ballon rapidement. On a commencé avec la première option, qui n'a pas vraiment bien fonctionné. On a donc changé dans le deuxième acte et cela s'est mieux déroulé" analyse le T1 liégeois.

"Les joueurs ont répondu présent au niveau de l'agressivité, au niveau physique et du jeu. On a su rapidement se projeter et être dangereux en récupérant, c'est une bonne deuxième mi-temps et un bon match dans l'ensemble. On ne saurait pas jouer tout un match comme on a joué la deuxième mi-temps, c'est physiquement impossible."

C'est dans une ambiance des grands jours que Liège a défait Lommel et s'est rapproché à trois points de la tête du championnat. "Notre public donne à cette équipe l'envie de se surpasser, on le voit. Certains pourraient être fatigués mais ils ne montrent, pas de signes dans les efforts qu'ils doivent le faire. On sait qu'ici à Rocourt, on a toujours ce petit 'plus' qui nous permet de passer un cap."

"Lommel n'a pas été impressionné par notre public ni gêné par le synthétique, ils en ont l'habitude. Les joueurs ont su rester concentrés et persuadés que l'on pouvait inverser la tendance. On avait du retard dans les premiers et deuxièmes ballons, il nous manquait toujours les quelques mètres nécessaires que l'on a su combler en deuxième période" a conclu Gaëtan Englebert, naturellement satisfait du 9/9 de ses troupes.