Paul Nardi s'exprime après le but encaissé contre le RWDM :"Je pensais qu'il y avait faute"

Le gardien Paul Nardi de la Gantoise a été mis en avant lors du match contre le RWDM, où les Buffalos ont concédé un match nul 1-1. Nardi n'a pas pu empêcher le but égalisateur de Makhtar Gueye.

"J'ai d'abord cru qu'on me faisait une faute, mais l'arbitre n'a pas bougé. J'ai maintenant vu les images et c'est quelque chose entre les deux. Certains siffleront, d'autres non", a déclaré Paul Nardi dans Het Laatste News.

Le français indique qu'il aurait peut-être pu attaquer davantage le ballon ou éventuellement le repousser. "Cependant, j'étais surtout préoccupé par ce ballon et j'ai ensuite senti le contact. Je m'attendais à un coup de sifflet", poursuit le gardien.

En tant que gardien de but, chaque erreur est bien sûr amplifiée, surtout lorsqu'elle est punie. Le gardien essaie ensuite de se concentrer sur l’aide à l’équipe dans les prochains moments importants. "Dans de telles phases, vous devez montrer que vous pouvez laisser ces erreurs derrière vous", explique Nardi.