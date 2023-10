Pluie de buts en Champions League, exploit pour Dries Mertens, soirée catastrophique pour l'Angleterre

La Champions League a tenu ses promesses ce mardi soir. Une vraie pluie de buts... et une défaite pour les deux clubs anglais !

Deux matchs anglais, deux défaites : ce n'était pas la soirée de la Premier League en Champions League ce mardi. À Old Trafford, Manchester United s'est incliné (2-3) des oeuvres de Galatasaray, avec notamment Dries Mertens monté à la 72e minute mais pas décisif.

Les Stambouliotes ont profité de l'expulsion de Casemiro à la 77e, alors que le score était de 2-2. Point positif pour Manchester United : les deux buts mancuniens ont été inscrits par la nouvelle recrue Rasmus Hojlund, toujours à la recherche de son premier but en Premier League.

Exploit également du Racing Lens, et ambiance de folie au Stade Félix Bollaert. Les Sang & Or se sont offerts Arsenal (et Leandro Trossard, titulaire) 2 buts à 1, avec deux buts magnifiques signés Thomasson et Wahi. Lens dépasse ainsi Arsenal au classement dans ce groupe très intéressant.

Dans ce même groupe, le PSV Eindhoven et le FC Séville ont partagé l'enjeu (2-2) avec Dodi Lukebakio titulaire sur l'aile gauche côté sévillan et Johan Bakayoko titulaire sur l'aile droite côté néerlandais. Yorbe Vertessen est resté sur le banc du PSV.