Tedesco étonne : voici la sélection pour affronter l'Autriche et la Suède

Vendredi en Autriche, et lundi à domicile contre la Suède, les Diables Rouges vont poursuivre leur campagne pour le prochain Euro en Allemagne.

Voici la sélection qui comprend une grosse surprise : Mandela Keita, alors que tout le monde attendait Vermeeren. Voici la liste complète des 24 noms. Hugo Siquet tombe de la sélection.

The selection to guide us through our next two qualifiers. 🇧🇪 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/SS4GmKmqKT