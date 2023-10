Un Unioniste le concède : "Liverpool était bien plus fort"

L'Union Saint-Gilloise aura fait ce qu'elle pouvait ce jeudi face à Liverpool. Les Reds se sont imposés tout à fait logiquement sur le score de 2-0.

En après-match, Alessio Castro-Montes reconnaissait que les chances unionises dans ce match étaient minimes. "Dans l'ensemble, on peut s'estimer contents de notre match. On voulait faire quelque chose ici, mais on s'est rendu compte que les différences entre les deux équipes étaient bien trop grandes."

"Ce n'était pas facile pour nous", concède le latéral droit. "On a bien tenu le 0-0 jusqu'à la 40e. On encaisse un but évitable. Je pense qu'on a bien défendu jusque là. Le deuxième but tombe à la fin. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. On a eu quelques petites occasions. On sait que contre une équipe pareille, il faut les mettre au fond. Sinon, ça risquait d'être difficile. Je ne pense pas que la victoire de Liverpool est volée."

L'Union a fait de son mieux pour recoller au score, en vain. "On a essayé de marquer. On savait que la deuxième mi-temps n'allait pas être facile. On a tenté, tout en ne voulant pas laisser trop d'espace derrière. C'est un peu dommage. Liverpool a bien utilisé ses moments, sur deux contres. On peut être fiers de nous. On a fait ce qu'on pouvait. On n'a rien à regrettter. On est contents de ce match pour l'expérience."