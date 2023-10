La justification douteuse de Theo Bongonda sur son transfert en Russie : "Ici, on ne ressent pas la guerre"

Cet été, Théo Bongonda a pris tout le monde de court en décidant de signer en Russie, au Spartak Moscou.

Bien drôle de carrière pour Théo Bongonda. Celui qui était vu comme un futur Diable Rouge - et qui ne se privait d'ailleurs pas de le réclamer lorsqu'il jouait à Genk - a ensuite signé en Espagne, à Cadix.

Mais qu'elle ne fut pas la surprise de le voir partir vers la Russie, dans le contexte actuel que l'on connaît bien évidemment...

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, il justifie ce transfert au Spartak Moscou. De manière assez maladroite, c'est le moins que l'on puisse dire.

"De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il ne faut pas mettre les pieds ici ou qu'une bombe va exploser. Mais on m'a rassuré. La vie suit son cours. Dans la rue, on ne remarque pas qu'il y a la guerre. Tant que ma famille et moi sommes en sécurité. Si demain il se passe quelque chose de grave, je serai le premier à prendre l'avion avec ma famille", commence Bongonda.

Bongonda sait bien que ce choix, de nombreuses personnes vont encore lui reprocher. "On ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai fait le meilleur choix pour ma famille et moi. Je veux jouer dans un endroit où l'on me veut vraiment. Quant à la guerre, il y en a partout. L'Ukraine est plus proche de nous, mais des millions de personnes meurent aussi au Congo et personne ici ne s'en préoccupe. Je désapprouve toutes les guerres, je ne tolérerai jamais que des gens meurent à cause d'elles, mais je pense que nous devrions répartir notre énergie de manière égale entre toutes les guerres, si vous voyez ce que je veux dire ?"