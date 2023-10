Ca se confirme pour Karel Geraerts !

Karel Geraerts devrait bel et bien retrouver un banc. L'ancien coach à succès de l'Union Saint-Gilloise va devenir le coach de Schalke 04.

En fin de semaine dernière, une rumeur venait d'Allemagne, lancée par le site bien connu Transfermarkt : Karel Geraerts, 41 ans, serait proche de devenir le nouvel entraîneur de Schalke 04, actuellement 16e de 2.Bundesliga après un début de saison catastrophique.

Ce dimanche, l'information est confirmée par le Nieuwsblad : Geraerts, libre depuis la fin de saison dernière et son départ surprise de l'Union Saint-Gilloise, est en discussions avancées avec Schalke 04. Si rien n'est encore signé, l'accord est proche et le but serait que Karel Geraerts fasse ses débuts le 22 octobre prochain face à Karlsruhe, 14e.

Thomas Reis a été licencié chez les Konigsblauen en septembre dernier après un début de saison manqué de la part du géant allemand, descendu en fin de saison dernière et mal en point. Karel Geraerts, lui, reste sur une troisième place en D1A et un quart de finale d'Europa League avec l'Union Saint-Gilloise.