Grande distinction pour Marouanne Fellaini en Chine ? Un ancien flop de Pro League lui conteste la récompense

A 35 ans, Marouane Fellaini est toujours bien présent. L'ancien Diable Rouge est nominé pour être le joueur du mois de septembre.

Si son nom remonte moins souvent jusqu'aux observateurs du football européen, Marouane Fellaini garde la forme dans le championnat chinois. Cette saison, il est l'auteur de 11 buts en 24 matchs.

Rien que sur le mois de septembre, Big Mo a scoré à deux reprises en trois rencontres, le brassard de capitaine bien vissé à son biceps. Fellaini figure ainsi dans la liste des nominés pour être élu joueur du mois de septembre.

Parmi les huit joueurs encore en lice, outre Oscar, on retrouve également un certain Franko Andrijasevic. Le Croate de 32 ans avait coûté plus de 4 millions à Gand en 2017 mais ne s'y était jamais imposé. Les Buffalos l'avaient prêté à Waasland Bereven et Rijeka avant de le céder définitivement à Zhejiang il y a deux ans.