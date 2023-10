La déception d'un Diablotin : "Je sais pourquoi Gil Swerts ne m'a pas appelé"

Christiaan Ravych a récemment appris une mauvaise nouvelle. Le jeune joueur de 21 ans, évoluant au Cercle de Bruges, a été laissé sur le carreau pour les prochaines rencontres des U21 de la Belgique.

Dans Het Belang Van Limburg, Ravych (une cap avec les Espoirs), s'est exprimé au sujet de cette non-sélection. "Je sais pourquoi. Gil Swerts, l'entraîneur national, m'a appelé et m'a expliqué la raison. C'est dommage, mais je ne le prends pas trop au sérieux", déclare Ravych.

Le défenseur central reste concentré pleinement sur sa mission et sa progression au Cercle de Bruges. "Le Cercle est prioritaire. En jouant en club, je sais que je serai à nouveau sélectionné."

"J'ai déjà connu des échecs et je les ai surmontés. Je ne me préoccupe plus tellement de cela maintenant. Je me concentre sur le Cercle pour l'instant et ensuite nous verrons", a affirmé Ravych.