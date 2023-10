Appelé chez les Espoirs, il pense déjà aux Diables Rouges

Gill Swerts, notre coach des U21, a un noyau de talent. Jorne Spileers, le jeune joueur du Club de Bruges, fait partie de ceux-ci et a des ambitions.

Jorne Spileers, le défenseur de dix-huit ans du Club Bruges, rêve de jouer pour les Diables Rouges. Spileers est très satisfait d'avoir été sélectionné pour l'équipe des espoirs belges sous la direction de l'entraîneur Gill Swerts.

C'est la deuxième fois que Spileers est appelé chez les espoirs belges et il est heureux d'avoir Gill Swerts comme entraîneur. "Pour moi, c'est d'autant plus agréable qu'il était lui-même un ancien défenseur. C'était aussi le cas avec Carl (Hoefkens, ndlr) au Club. Après le match de dimanche (contre Standard, ndlr), je l'ai encore rencontré. Il m'a dit qu'il était heureux que j'aie à nouveau ma chance à fond et qu'il espère que je continuerai à progresser", a cité Het Nieuwsblad Spileers.

Spileers rêve de faire le saut vers les Diables Rouges à un moment donné. "C'est toujours un honneur incroyable de représenter mon pays. Et en ce qui concerne les Diables Rouges... On verra bien ce qui se passera. Parfois, les choses peuvent aller très vite. Regardez Arthur Vermeeren : l'année dernière, il jouait encore avec moi chez les moins de 19 ans et aujourd'hui, il est avec les Diables Rouges. Bien sûr, j'en rêve aussi, mais tout vient en son temps", conclut Spileers.