Brian Riemer attend beaucoup de son joueur et lui a fait savoir : un changement de mentalité est nécessaire

Alexis Flips avait livré une bonne première au Lotto Park. Depuis, le niveau de ses performances s'est dégradé et le Français de 23 ans n'ajoute plus cette touche de magie apportée lors de son baptême avec Anderlecht.

Tout comme Maxime Dupé ne s'attendait pas à ce qu'Anderlecht attire Kasper Schmeichel, Flips ne pensait pas avoir un concurrent comme Thorgan Hazard. Il évolue actuellement à son poste de prédilection : l'ailier gauche, mais avec un rôle libre.

Les attaquants sont des défenseurs

C'est aussi pour cela qu'Anderlecht est allé le chercher. Aussi pour offrir plus de concurrence à Francis Amuzu et dans une moindre mesure à Anders Dreyer. Flips n'aime pas vraiment jouer à droite, mais il y a déjà évolué à trois reprises avec les Mauves. Sa place semblait assurée, mais l'arrivée tardive de Thorgan Hazard a redistribué toutes les cartes... et pas dans le sens du Français.

Le week-end dernier, il a obtenu... une minute contre le KV Malines. Il n'est pas sorti du banc lors du match contre Eupen. La frustration se lit désormais sur son visage. Mais où est le problème ? Eh bien, il ne serait pas encore pleinement d’accord avec la philosophie de Brian Riemer.

L'entraîneur danois souhaite que ses attaquants soient les premiers défenseurs. Son système repose sur la récupération du ballon haut et la création d’occasions de cette manière. Une façon de jouer à laquelle Flips n'est pas habitué et dont il doit encore apprendre l'intensité.

Avec Hazard comme exemple

Prenons peut-être l'exemple de Hazard, qui met beaucoup d'énergie à chasser l'adversaire, bien qu'il soit l'un des plus grands noms du noyau. Hazard, 30 ans, y va toujours. Même à l'entraînement, Flips ne montrerait pas cette même intensité.

Riemer souhaite un changement de mentalité. Après tout, la saison dernière, Flips avait la confiance absolue de l'entraîneur Will Still à Reims et il a tout joué. Riemer veut le voir se battre pour sa place et ne pas bouder parce qu'il joue si peu. Alexis Flips a les cartes en main.