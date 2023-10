Un Diable Rouge explique les changements depuis le départ de Roberto Martinez

Arthur Theate est devenu un véritable taulier depuis l'arrivée de Domenico Tedesco. Sous son aile, le défenseur de Rennes a joué toutes les rencontres de l'équipe nationale, lui qui ne recevait que très peu de confiance de la part de Roberto Martinez.

Au Qatar, Theate est resté derrière l'inoxydable duo Alderweireld - Vertonghen dans la hiérarchie défensive. Il n'avait pas décollé du banc.

"Bien sûr j’aurais voulu jouer plus (...) mais je suis sûr que Roberto Martinez a fait ses choix dans l’intérêt du groupe", avait déclaréTheate en février dernier, en précisant ne pas en vouloir à l'Espagnol bien que ce dernier ne lui "avait pas expliqué ses choix."

Depuis l'arrivée de Tedesco, le défenseur de Rennes est devenu un titulaire indiscutable. En conférence de presse ce mercredi, il a expliqué les grandes différences suite à l'arrivée de l'Italo-Allemand. Pour lui, mais aussi pour le groupe.

“Mon statut a évolué de part les matchs, mais aussi le temps. Domenico Tedesco me donne énormément de crédit. Il est très proche de moi, ce qui ne peut être que bénéfique pour moi. Roberto Martinez était aussi proche de tous ses joueurs, il parlait beaucoup, même avec moi", s'est exprimé Theate.

© photonews

"Il avait sa philosophie. Il faut la respecter. J’ai été très fier de pouvoir faire partie du groupe de Roberto Martinez. Ce sont deux choses différentes parce que, maintenant, j’ai joué tous les matchs, donc je suis plus heureux, mais j’étais déjà très fier d’être là avant.”

"Il (Tedesco) apporte beaucoup de discipline. Il est clair sur ce qu’il veut avec moi, sur ce qu’il veut avec l’équipe. On sait le rôle et les tâches qu’on a à faire. C’est très bien pour moi. Je sais à chaque fois quand je dois sortir de position ou pas. Il est très rigoureux sur le plan tactique et sur le plan mental. Il est très proche de nous. Que ça aille bien ou que ça aille mal", a continué le défenseur.