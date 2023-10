Grand scandale de paris sportifs : les accusés tentent de se défendre

Voilà une drôle d'affaire qui secoue le football italien et donc européen.

Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo ont réagi pour la première fois à leur implication dans un scandale de jeu. Le duo a été renvoyé chez lui par la fédération italienne de football pendant la période internationale, après que les nouvelles aient été rendues publiques.

Tonali, milieu de terrain de Newcastle United, et Zaniolo, attaquant d'Aston Villa, ont été interrogés par les autorités italiennes pour leur suspicion d'implication dans des activités de jeu illégales. Le journaliste à potins Fabrizio Corona a rapporté que Nicola Zalewski (AS Roma), Nicolò Fagioli (Juventus) et 'au moins dix autres joueurs de Serie A se sont également rendus coupables de cela. Ils auraient probablement, contre les règles, misé sur différents matchs.

Dans une déclaration à La Repubblica, Tonali et Zaniolo s'expriment ensemble. "C'était juste du poker et du blackjack", disent-ils. Selon eux, le duo ignorait qu'ils jouaient via une plateforme interdite. Jusqu'à présent, Fagioli est le seul à avoir admis avoir parié sur des sites de jeu illégaux. Tonali et Zaniolo reconnaissent être amis avec Fagioli, mais soulignent n'avoir jamais misé avec lui sur des matchs de football.