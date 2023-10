Le nouveau chouchou chez les Diables ? "C'est vrai que les gens sont gentils avec moi"

Si sa position de prédilection est sur le côté gauche, Jérémy Doku impressionne en jouant... à droite à Manchester City. Son niveau impressionne, sa cote de popularité augmente constamment.

Le nouveau joueur de Manchester City grandit de jour en jour. Alors qu'il n'a pas encore passé le cap des 20 sélections, il se présente déjà comme un cadre en équipe nationale. Un joueur en évolution constante, surtout depuis qu'il évolue avec Pep Guardiola.

"Oui, je pense que j'ai déjà évolué comme joueur. Mais c'est plus facile quand tu joues dans un club comme Manchester City. Quand tu es entouré de la sorte, tu as souvent le ballon et tu te retrouves dans des situations favorables. Pep Guardiola est là pour que je sois dans les meilleures conditions, c'est plus facile pour être performant."

Tantôt à gauche, souvent à droite, Jérémy Doku fait sensation. En remplacement de Riyad Mahrez, c'est généralement sur le côté droit que le Diable Rouge impressionne. Pourtant, ce n'est pas sa position de prédilection.

"Je préfère jouer à gauche, je m'y sens mieux et là sera toujours ma position naturelle. Mais je peux aussi jouer à droite, et donc des deux côtés. Cela ne m'a jamais posé de problème."

Pourtant décrié et décrit comme "tout droit" lors du début de sa carrière, Jérémy Doku a fait taire les mauvaises langues et compte désormais une grande cote de popularité. Si Eden Hazard vient de prendre sa retraite et que la Belgique se cherche un nouveau chouchou, le joueur de Manchester City temporise.

"Je veux juste être moi-même, je ne cherche pas à devenir le chouchou. Mais il est vrai que depuis que j'ai changé d'équipe et que j'aligne les bonnes performances, les gens sont gentils avec moi et m'aiment bien" a conclu Jérémy Doku.