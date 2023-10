Martinez en passe de commettre les mêmes erreurs qu'avec les Diables

Le Portugal est déjà qualifié pour l'Euro 2024. Le sélectionneur national Roberto Martinez réalise un parcours parfait dans les éliminatoires. Pourtant, des doutes subsistent, car il semble commettre les mêmes erreurs qu'avec la Belgique.

Roberto Martinez cartonne avec le Portugal et y fait la même chose qu'avec les Diables Rouges. Être champion lors des éliminatoires, développer une atmosphère positive au sein du groupe et faire en sorte que tout le pays soutienne l'équipe. Il est passé maître en la matière. Mais ses sélections semblent être discrètement critiquées. Par exemple, il s'appuie toujours sur l'ancienne génération, Cristiano Ronaldo en tête.

"Des critiques ont récemment fait surface à propos de ses sélections, qui sont toujours basées sur les mêmes joueurs. Les joueurs en forme - comme Paulinho ou Peto (Pedro Gonçalves) - ne sont alors pas pris en compte", explique à Sporza André Zeferino, journaliste du média portugais Record.

Roberto Martinez a pourtant un objectif clair en tête : "Mais jusqu'à présent, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités devant les médias. Il a déjà dit ouvertement qu'il voulait devenir champion d'Europe".

Cependant, les médias attendent de voir sa réaction dans des périodes de creux. "Le vrai leadership se manifeste dans les situations de crise, bien sûr. Et le sélectionneur n'a pas encore connu cela au Portugal. On attend de voir comment il réagira à ce moment-là. Tout comme on observera s'il osera changer de sa sélection dans les mois à venir", explique Zeferino.