Pourquoi l'Antwerp perd chaque année une somme gigantesque

L'Antwerp n'est peut-être pas en si bonne situation financière qu'on ne le croit. Du moins, le club pourrait se porter bien mieux. La faute à un dossier de stade qui n'en finit pas de faire parler de lui, et qui frustre énormément le président, Paul Gheysens.

Après le titre, Gheysens avait multiplié les déclarations concernant le stade de l'Antwerp, affirmant que la propriétaire Tania Mintjens lui mettait des bâtons dans les roues.

Quelques mois plus tard, le dossier est très loin d'être refermé. En raison de problèmes entre le club et Mintjens, la rénovation de la moitié du stade n'est pas terminée, et une tribune entière n'est ainsi pas utilisable.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Gheysens s'est à nouveau lâché sur ce dossier épineux, ne se privant pas de dévoiler les pertes énormes que cela engendre.

"Si j'avais su tout cela, j'aurais commencé à construire ailleurs. Le bâtiment aurait alors été fini aujourd'hui. Malheureusement, je n'en savais pas assez. Cela nous coûte beaucoup d'argent. Environ 25 millions d'euros par saison. Cela fait mal. C'est un exemple qui montre qu'il y a toujours quelque chose pour arrêter une construction (...) J'ai arrêté de m'énerver depuis longtemps, j'ai appris à être patient. Je continue à y croire", a déclaré Paul Gheysens.