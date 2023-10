Loïs Openda a perdu gros à Vienne : quels changements attendre ce lundi ?

Les Diables ont connu un match mouvementé vendredi à Vienne, et certains ont probablement perdu des points. La qualification en poche, faut-il s'attendre à des changements ?

Lors de chaque trêve internationale, Domenico Tedesco parvient jusqu'ici à nous surprendre. Ainsi, on ne s'attendait clairement pas à ce que Yannick Carrasco, loué pour son importance en conférence de presse, soit mis de côté, surtout pour un 4-2-2-2 inédit avec Loïs Openda et Romelu Lukaku ; visiblement, pour le sélectionneur, la forme du moment justifie des expérimentations.

On espérait, mais on n'osait jurer toutefois, que Youri Tielemans, au vu de sa forme justement calamiteuse, goûte au banc ; il y a goûté. Mais le duo Onana-Mangala ne sera pas reconduit lundi : le médian d'Everton a été exclu.

Mandela Keita titulaire ?

La première question à se poser, donc, est : qui remplacer Amadou Onana dans l'entrejeu lundi contre la Suède ? Cela pourrait être la chance de Youri Tielemans. Mais si Tedesco a tiré des conclusions et écarté le Villan à Vienne, ce n'est pas son entrée discrète qui l'aura convaincu par après. Alors que le duo Keita-Vermeeren a probablement gagné des points.

© photonews

En termes de profil, voir Mandela Keita remplacer Onana serait assez cohérent, surtout face à une Suède dont on sait qu'elle offrira un gros défi physique. Vermeeren paraît moins probable, malgré sa forme du moment : rappelons que Keita était le premier choix du sélectionneur dans les 24.

Le 4-2-2-2 (ou 4-4-2) de ce vendredi, par contre, a vécu. Il est fort possible que Yannick Carrasco tire les marrons du feu d'un tel échec, et retrouve sa place dans le 11 au détriment de Loïs Openda (le duo Doku-Lukebakio ayant gagné sa place pour de bon), dans un rôle d'électron libre à la Trossard. Charles De Ketelaere, qu'on espère voir, pourrait le suppléer en seconde partie de rencontre.

Wout Faes a-t-il un totem d'immunité ?

Domenico Tedesco est parvenu à prouver quelque chose d'important, contrairement à Martinez : personne n'est totalement à l'abri d'un passage sur le banc pour peu qu'il y ait des solutions pour le remplacer. Carrasco et Tielemans en ont fait les frais. Le Germano-Italien a beau être humainement très fort et proche de ses joueurs, il sait aussi se faire pragmatique.

Et s'il l'est vraiment, impossible de ne pas avoir remarqué l'éléphant dans le magasin de porcelaine : Wout Faes est en difficulté. Face à l'Autriche, le défenseur de Leicester City n'était tout bonnement pas à niveau. Comme à chaque fois depuis sa prestation spectaculaire en Allemagne.

Faes pourrait donc être le prochain à être victime d'un essai, que la Belgique peut un peu plus se permettre maintenant que le ticket pour l'Euro 2024 est en poche. Certes, il ne faut pas faire n'importe quoi, car la première place est importante, mais on est aussi en droit de se demander dans quelle mesure laisser l'ancien de Reims dans le 11 ne serait pas tout aussi risqué que de tenter un duo Vertonghen-Debast, voire Vertonghen-Vanheusden.

Pauvre Openda

La principale victime de vendredi, c'est donc Loïs Openda. L'attaquant du RB Leipzig a tout raté en 45 minutes, et on ne peut malheureusement pas dire que c'est uniquement dû à un système peu adapté : un mauvais choix, un mauvais contrôle ou une mauvaise passe restent de mauvais gestes, indépendamment de l'animation de jeu.

Au moins à court terme (et on rejoue dans 2 jours seulement), Openda a montré son incompatibilité avec Romelu Lukaku, qui conservera préséance sur lui au moins jusqu'à l'Euro 2024. Cela ne veut pas dire qu'on ne verra plus les deux hommes associés en pointe, mais certainement plus de sitôt, et plus ce lundi.