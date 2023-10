Alexis Saelemaekers s'exprime : "J'ai retrouvé le sourire"

S'il a décroché le titre de champion d'Italie dans un rôle de titulaire régulier à l'AC Milan, Alexis Saelemaekers (24 ans) avait ensuite perdu sa place et a dû aller chercher du temps de jeu cet été. Prêté au FC Bologne, il est très heureux de son choix, même si, malheureusement pour lui, il n'a pas encore été titularisé, la faute à une blessure dès son arrivée.

Dans des propos relayés par Nicolo Schirra, journaliste italien, Saelemaekers est revenu sur les circonstances de son départ de Milan. "Si Paolo Maldini était resté, je serais toujours à Milan. Avant son départ, nous avions discuté et il m'avait dit qu'il ne voulait pas me lâcher", révèle l'ancien d'Anderlecht.

Avec 3 apparitions (et... un carton rouge) chez les Rossoblu, Alexis Saelemaekers affirme avoir "retrouvé le sourire". "Sans erreurs d'arbitrage, nous serions dans les places européennes en ce moment", estime-t-il.

