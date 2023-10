Arthur Vermeeren surprend (ou pas ?) en citant son joueur favori !

Mandela Keita et Arthur Vermeeren, les deux jeunes talents de l'Antwerp, sont les seuls nouveaux venus chez les Diables Rouges durant cette trêve internationale. Ils ont donc dû se plier au jeu du bizutage, et notamment se présenter, en citant leur joueur favori au reste des Diables.

Et si Mandela Keita est resté classique, en citant Lionel Messi, Arthur Vermeeren a fait un choix un peu plus romantique : la pépite de 18 ans a ainsi révélé que son joueur favori était... Andres Iniesta. L'ancien miliieu créatif du FC Barcelone, champion du monde en 2010 avec l'Espagne, était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde lors de la période barcelonaise de Lionel Messi, mais son nom - comme celui de Xavi - revient trop peu souvent dans les débats actuels.

Détail sympathique : c'est bien à... Iniesta qu'Arthur Vermeeren a été comparé dans la presse internationale, en Angleterre notamment, au moment d'évoquer l'intérêt de certains clubs pour le joueur de l'Antwerp. Et on imagine que les rumeurs l'envoyant au FC Barcelone l'ont flatté...

Mandela Keita's favourite baller being Lionel Messi and Arthur Vermeeren's being Andrés Iniesta I am nooticing 🇧🇪🤝💙❤️ pic.twitter.com/7EfyCSdkw1