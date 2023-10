Et si "le nouveau Doku" tournait le dos à la Belgique ?

A seulement 18 ans, Malick Fofana impressionne beaucoup de monde. Le jeune ailier de La Gantoise a également fait ses premières gammes avec les Espoirs de la Belgique. Mais son choix de nationalité sportive n'est pas encore définitif...

Intégré dans le groupe professionnel la saison passée, Malick Fofana montre des signes évidents de progression. Cette saison, il compte déjà 15 rencontres jouées, dont 10 titularisations, avec 2 buts et 2 assists à la clé.

Le jeune joueur s'inspire des meilleurs, et partage certains traits avec...Jérémy Doku. "Mes amis et coéquipiers me comparent à lui. Un joueur que j'admire. Sa trajectoire est incroyable. Tout comme son style de jeu, son capacité d'accélération, en face-à-face... J'adorerais jouer avec lui un jour", explique Fofana à Het Laatste Nieuws.

Des prestations qui ont tapé dans l'oeil du coach des U21 de la Belgique, Gill Swerts, mais aussi de la sélection de la Guinée, qui l'a récemment appelé. "Pour l'équipe A", précise-t-il, lui qui admet hésiter entre les deux nationalités sportives pour le futur. Il a tout de même fait un petit appel du pied au sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco.

"Je n'ai pas encore fait de choix, je dois y réfléchir. Mon père était un joueur international pour la Guinée – ce n'est donc pas un choix facile. Et si Tedesco me sélectionne ? Alors je dis "oui" et je choisirai la Belgique. Mais ce n'est pas pour maintenant."