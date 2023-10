Karim Benzema insulté par une légende du football israélien : "Fils de p*te"

Alors que les polémiques fleurissent un peu partout dans le monde du football suite aux prises de position des uns et des autres en faveur du camp palestinien ou israélien, Karim Benzema (35 ans), Ballon d'Or en titre, avait affiché son soutien à la Palestine via les réseaux sociaux.

L'attaquant, qui évolue actuellement à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, avait partagé un message en soutien aux victimes de la bande de Gaza : «Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants», lisait-on.

S'il n'est pas question ici du moindre dérapage (au contraire de Youcef Attal, joueur de l'OGC Nice, qui avait créé la polémique), une légende du football israélien, Dudu Aouate, 78 caps avec Israël et plus de 300 matchs en Liga, s'en est pris au Français. "Tu es un gros fils de p*te", écrit-il dans plusieurs langues, y compris le français, à l'adresse de Benzema...

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4