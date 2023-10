L'Inter Miami n'en a pas fini : après Messi, Busquets et Alba, un autre grand nom du Barça est ciblé !

L'Inter Miami pourrait bientôt s'appeler "Barça Revival FC". Après Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, un quatrième larron de la Masia pourrait débarquer en MLS.

Et pas n'importe lequel : selon les informations du journal espagnol Marca, l'Inter Miami aurait désormais dans le viseur rien moins que le capitaine du FC Barcelone, à savoir Sergi Roberto (31 ans).

Roberto a fait toutes ses classes puis toute sa carrière au Barça, formé à la Masia avant d'intégrer l'équipe A. D'abord milieu de terrain, l'Espagnol a depuis glissé vers le flanc, évoluant en tant que défenseur latéral droit.

Sergi Roberto arrivera en fin de contrat en juin 2024, et l'Inter Miami compterait donc bien en profiter pour le réunir avec Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Il faut dire que cette saison, Roberto ne joue plus beaucoup, et qu'une prolongation n'est pas forcément dans les tuyaux malgré son statut de capitaine.