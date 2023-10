Youri Tielemans déjà cité sur le départ d'Aston Villa : une destination est évoquée

Après avoir perdu sa place de titulaire à Aston Villa, Youri Tielemans va-t-il déjà envisager un départ dès cet hiver ? La Turquie a l'air de le considérer...

Des rumeurs ont récemment fait état d'une relation compliquée entre Youri Tielemans et son entraîneur à Aston Villa, Unai Emery. Selon certaines sources anglaises, les deux hommes auraient des relations tendues, Tielemans n'ayant pas accepté les explications d'Emery concernant son faible temps de jeu.

La famille du Diable Rouge a rapidement répondu à ces rumeurs, assurant qu'elles étaient "totalement fausses" et que quelques mois difficiles n'allaient pas remettre en cause le transfert du joueur. Mais en Turquie, on pense savoir autre chose.

Selon le média turc A Spor, l'agent de Youri Tielemans aurait contacté le Galatasaray afin de sonder le terrain pour ouvrir des négociations. Le joueur souhaiterait en effet quitter Villa dès cet hiver. Une rumeur à prendre avec des pincettes, comme souvent quand elles viennent de la presse turque...