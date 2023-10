Les mots lourds d'un Diable Rouge : "Une soirée noire et sombre"

La rencontre Belgique - Suède, qui devait célébrer la fête du football, a été endeuillée par les attentats terroristes perpétrés dans le centre de Bruxelles.

Les réactions des Diables Rouges et de leurs proches présents au Stade Roi Baudouin ce lundi soir témoignent de la pesanteur de la situation.

Après cette rencontre - malheureusement - pas comme les autres, le Diable Rouge Jan Vertonghen a été invité à s'exprimer au micro de Radio 2 Antwerpen.

"Mon message à tous ceux qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes est de faire quelque chose pour les autres aussi. Cela commence par montrer le bon exemple et le respect des autres", a commencé le recordman de sélections avec la Belgique. "Si chacun faisait de son mieux, à sa manière, le monde serait plus agréable. Ce message a un peu plus de poids aujourd'hui en raison de ce qui s'est passé la nuit dernière."

"Ce qui aurait dû être une belle soirée de football, avec beaucoup de familles et d'enfants dans le stade, s'est transformé en une nuit noire et sombre", déplore Vertonghen, qui raconte sa soirée.

"Au début, nous ne savions pas grand-chose de plus que les personnes présentes dans le stade. Heureusement, nous avons rapidement pu rejoindre nos familles dans une salle fermée à clé. Il y a eu une bonne coopération entre la ville de Bruxelles, la Fédération belge de football et la police."

"C'est un sentiment étrange quand vous ne vous sentez pas en sécurité à 100 %. Je pense que de nombreuses personnes du côté suédois se sont senties en danger. Espérons que cela passera rapidement", a souhaité Vertonghen.