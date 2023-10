Nouveaux stades : la Pro League intervient

La Pro League s'engage à réaliser de nouveaux stades en Belgique. Elle reconnaît que les plans et les ressources sont disponibles, mais que les procédures empêchent les clubs belges de progresser.

La Pro League a organisé une réunion pour discuter de cet obstacle. Lorin Parys, le PDG de la Pro League, a partagé son point de vue.

Lors de la réunion, Parys a pris la parole au nom de la Pro League. "Les nouveaux stades sont une situation gagnant-gagnant pour le football, la société et les politiques, comme le montrent les exemples à l'étranger. Nous tendons donc la main au gouvernement à l'approche de l'année électorale 2024. Un processus d'octroi de permis plus fluide est nécessaire. Ces améliorations ne débloqueraient pas seulement l'immobilisme dans le football, mais aussi la situation sur le ring d'Anvers ou la construction de nouvelles centrales énergétiques", a partagé la Pro League via ses canaux officiels.

La Pro League et Agoria ont organisé à Bruxelles la première édition du "Sommet des Stades". Lors de cet événement, des entreprises de l'industrie et des clubs de la Pro League se sont réunis pour échanger des connaissances et des idées sur les dernières tendances et technologies dans l'infrastructure sportive et l'expérience des supporters. Ils collaborent également avec Het Nieuwsblad, à partir duquel d'importantes conclusions de l'étude sur les supporters sont présentées.