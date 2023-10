Et si la solution en défense était déjà là...chez les Diablotins ?

Plusieurs enseignements sont à tirer des derniers rendez-vous internationaux des Diables. Parmi l'un d'eux, concernant la charnière défensive. Celle inquiète encore.

Que ce soit lors de la rencontre en Autriche ou la mi-temps jouée face à la Suède, la défense des Diables Rouges a de nouveau posé question.

Sur les trois mi-temps, notre arrière-garde a souvent souffert. Trop, serait-on tenté de dire, alors que nous ne sommes qu'au stade des éliminatoires et que la Belgique, bien qu'en reconstruction, doit ambitionner de dominer l'Autriche et la Suède.

Theate indéboulonnable, Faes inquiétant, Vertonghen vieillissant

C'est ainsi que nous pourrions résumer la situation au sein de la charnière centrale des Diables. Si Theate restera sans doute titulaire dans la tête de Domenico Tedesco, la situation de Wout Faes semble plus floue. Vu comme un futur taulier, le défenseur de Leicester n'a pas du tout rassuré lors des deux dernières rencontres et a été largement critiqué.

Le sélectionneur a beau eu le défendre et déclarer qu'il ne s'inquiétait pas, les récentes prestations de l'ancien d'Anderlecht pourraient fragiliser sa place au sein du 11. Dans un récent papier, nous nous demandions si Tedesco ne pouvait pas tester Zeno Debast aux côtés de Vertonghen.

Le recordman de sélections chez les Diables a montré face à l'Autriche, sortant un ballon très chaud en toute fin de match, qu'il était encore gage de sûreté. Malheureusement, il est un peu coupable sur le but encaisée contre la Suède, se jetant et ouvrant une fenêtre pour son opposant. De plus, Sterke Jan n'est pas éternel : il prendra une décision quant à sa carrière dans quelques mois, et il n'est sûr qu'il soit présent à l'Euro.

Un petit mot concernant Alderweireld. Le capitaine de l'Antwerp se disait encore désireux d'endosser à nouveau le maillot de l'équipe nationale, mais donne toujours une priorité à son club. Ses récentes déclarations, hésitantes, ainsi que la dynamique instaurée par Tedesco ne devraient pas, sauf surprise, le voir revenir chez les Diables.

Et si la solution s'appelait...Koni De Winter ?

En tenant compte de toutes ces variables et interrogations, la défense axiale des Diables ne rassure toujours pas. Certes, tout n'est pas à jeter, loin de là, mais on ne peut que regretter cette friabilité et ce manque de profondeur dans le noyau.

Domenico Tedesco, habitué à regarder beaucoup de matchs, pourrait bien penser à sélectionner Koni De Winter (21 ans). Le jeune défenseur montre des signes intéressants de progression. Prêté par la Juventus cette saison au Genoa, le natif d'Anvers a déjà disputé 5 matchs de championnat cette saison, dont 4 en tant que titulaire. Cette expérience chez les Rossoblu présente une belle opportunité pour lui, avide de faire son trou.

Chez les Diablotins, De Winter confirme son statut de cadre. Comptant 16 sélections avec l'équipe U21, il est toujours indéboulonnable dans l'esprit du nouveau sélectionneur Gill Swerts, qui l'a fait débuter lors des trois rencontres (et les trois victoires) qualificatives pour l'Euro.

A 21 ans, De Winter possède déjà une belle expérience. En novembre prochain, alors que la Belgique est déjà qualifiée pour l'Euro et qu'elle jouera l'un de ses deux matchs dans le cadre d'un amical (contre la Serbie), Tedesco aurait intérêt à le sélectionner, et à le tester. Ce sera presque la "dernière chance", car l'Euro arrive dans moins d'un an. De Winter, qui aura 22 ans en juin prochain, est d'ailleurs suivi par Tedesco. Il ne lui reste plus qu'à attendre novembre, ou à prendre son mal en patience...