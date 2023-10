"J'ai parlé avec Tedesco" : après avoir manqué la Coupe du Monde au Qatar, un Diablotin affirme ses ambitions

Koni De Winter a déjà vu plusieurs de ses coéquipiers chez les Espoirs faire le grand saut vers les Diables Rouges. Est-il le prochain sur la liste ?

Il est l'un de ceux appelés à solutionner le vieillissement de la défense des Diables Rouges. Mais jusqu'ici, Koni De Winter (21 ans) doit se contenter d'une place avec les U21. L'ambition d'intégrer lui aussi l'équipe de Domenico Tedesco est donc bien présente, comme il l'a confirmé à la RTBF.

"Vous savez, tous les U21 pensent aux Diables. L’année passée, j’avais aussi l’ambition d’être repris pour le Qatar. Je ne dis pas que je devais tout jouer, mais oui : j'espérais être dans la sélection" déclare-t-il.

Se rattrapera-t-il avec l'Euro disputé cet été en Allemagne ? "On s’est parlé deux-trois fois avec Domenico Tedesco, je sais que le sélectionneur me suit. Ce qu’il m’a dit ? Rien de spécial : de continuer comme je le fais actuellement. Là, je fais mon boulot… et le jour où il m’appellera, je serai prêt". Prêté au Genoa par la Juventus, De Winter compte sur ses performances en Serie A pour lui ouvrir la porte du noyau des Diables.