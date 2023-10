Eden Hazard s'exprime sur sa fin de carrière : "On a écrit beaucoup de bêtises"

Avant de faire le show à Calais avec le Variétés Club de France, Eden Hazard a expliqué sa décision d'arrêter le football à seulement 32 ans.

Pour la première fois depuis longtemps, Eden Hazard a disputé 90 minutes... mais pas à un rythme fort élevé. Pour autant, il n'a visiblement pas perdu son toucher de balle, puisque lors de la victoire fleuve du Variétés Club de France face aux locaux de Calais, il a offert 7 assists et marqué un but.

Mais arrêter le football à 32 ans, ce n'est pas une décision prise à la légère. "C'est vrai que c'est jeune, mais je n'ai pas pris cette décision sur un coup de tête. C'est difficile, car ce n'est jamais facile non plus de décevoir les gens comme ça", reconnaît Hazard. "Mais j'y réfléchissais depuis longtemps. Depuis ma retraite internationale, à vrai dire".

L'Union Saint-Gilloise ? Une rumeur

Les raisons de cet arrêt prématuré, on les connaît, bien sûr. "Je sortais d'une saison fort compliquée avec le Real, et j'avais toujours dit que le jour où je ne prendrais plus de plaisir, j'arrêterais. Je n'en prenais plus à l'entraînemen... et je ne jouais même plus (rires)".

Des offres, il en a certainement reçu, mais les rumeurs qui ont fleuri l'ont bien fait rire. "L'Union ? Non, il n'y a rien eu (sourire). On a écrit beaucoup de bêtises sur moi cet été, mais ça fait partie du jeu du mercato. Puis, c'était drôle et agréable de voir mon nom cité un peu partout", révèle Eden. "Je n'aurai jamais joué en Belgique dans ma carrière, ça aurait été une belle histoire mais ça n'est pas arrivé, c'est comme ça".

Même sa dernière expérience manquée au Real Madrid ne lui laisse pas un goût amer, à l'entendre. "Il y a eu des mauvaises choses, bien sûr, mais pas que des mauvaises choses. J'ai joué pour le Real Madrid, le plus grand club du monde. C'était mon rêve et je l'ai accompli. J'y ai aussi rencontré des joueurs et des gens formidables", conclut Hazard, sans rancune. Avant d'aller s'amuser. Comme il ne parvenait plus à le faire depuis longtemps...