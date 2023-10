Six défaites de rang et une plongée vers la zone rouge : le début des ennuis pour Eupen ?

Eupen affiche actuellement le pire état de forme de l'élite. Mais le ton ne se voulait pas alarmiste après la nouvelle défaite à l'Union.

Six défaites de rang : personne ne fait pire en D1A. Un 0 sur 18 qui noircit un peu le bon début de saison d'Eupen, qui avait commencé le championnat avec un joli 10/15 après quelques belles victoires en préparation.

Hier, au Parc Duden, Florian Kohlfeldt rappelait que les Pandas faisaient face à un calendrier très compliqué. Difficile de lui donner tort : sur les cinq derniers matchs, l'Alliance a croisé l'Union, l'Antwerp, Anderlecht, La Gantoise et le Standard.

L'entraîneur allemand se montrait optimiste quant à la capacité de rebond de ses hommes : "La différence aujourd’hui est que nous ne finissons pas nos chances et Union le fait, au bon moment" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Même son de cloche du côté de Victor Palsson : "On doit rester positif et on doit continuer à travailler. Il reste 19 matchs avant les playoffs, on a encore du temps. On ne va pas abandonner". La semaine prochaine, Eupen recevra une équipe de Charleroi qui compte actuellement le même nombre de points (10).