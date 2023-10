Des adieux enfin dignes de ce nom : le magnifique hommage à Eden Hazard prévu par les supporters de Chelsea

L'annonce de la retraite d'Eden Hazard a plongé le monde du foot dans la nostalgie de ses meilleurs moments. Constat qui vaut évidemment pour les supporters de Chelsea qui ont pu admirer Eden pendant 7 ans.

Un départ à la retraite pas à la hauteur de ce qu'il aura laissé au football : à l'heure de dire au revoir et merci à Eden Hazard, beaucoup se désolaient de ne pas avoir eu l'occasion de lui rendre hommage sur le terrain. Mais cette période sans club et retiré de l'équipe nationale n'a pas aidé.

Toutefois, on peut compter sur les supporters de Chelsea pour ne pas oublier leur légende. Auteur de 110 buts et 92 assists entre 2012 et 2019, vainqueur de cinq trophées avec les Blues, Eden sera honoré avant le match de ce soir face à Arsenal (coup d'envoi à 18h30).

Het Laatste Nieuws relaye qu'un grand tifo est prévu dans Stamford Bridge à l'occasion du derby face aux Gunners. L'ancien Diable Rouge avait déjà reçu pareille attention après son départ au Real Madrid.