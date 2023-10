Pourquoi Wouter Vrancken se méfie du Kavé

Sevré de victoire de plus d'un mois en championnat, le KRC Genk espère retrouver les joies du succès contre Malines. Mais Wouter Vrancken sait que c'est un match compliqué qui attend son équipe, dimanche après-midi.

La dernière victoire de Genk en championnat, c'était... le 16 septembre sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Depuis, les Limbourgeois ont cumulé quatre partages et ils espèrent enfin renouer avec le succès ce dimanche contre Malines.

Mais Wouter Vrancken insiste: un match compliqué attend ses hommes face aux protégés de Steven Defour. "C'est une équipe qui joue bien au foot. Sur le papier, ils se sont renforcés. Et, ils sont souvent très bons contre les équipes du haut de classement", analyse le coach de Genk.

"Ils l'ont prouvé en réalisant des partages contre Antwerp et le Club et encore plus avec cette large victoire contre l'Union", ajoute Vrancken, qui n'a pas oublié que le Kavé est la dernière équipe à avoir fait tomber le leader en championnat et que les Malinois avaient infligé un cinglant 4-0 aux Saint-Gillois.