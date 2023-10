🎥 Les incidents post-Clasico ? Rien en comparaison avec les débordements lors du match au sommet en Grèce

Il n'y a pas qu'en Belgique que dimanche était attendu de pied ferme pour son match au sommet. En Grèce, le match entre l'Olympiakos et le Panathinainkos n'a pas été jusqu'à son terme.

Avec Filip Djuricic et Filip Mladenovic, l'équité était respectée entre les anciens d'Anderlecht et du Standard au coup d'envoi de la rencontre entre l'Olympiakos et le Panathinainkos. Très vite, les supporters ont prolongé le parallèle avec le Clasico avec un impressionant craquage de fumigènes.

Comme lors de Standard - Anderlecht, la tension est alors montée avec les supporters, mais s'est manifestée de manière plus explosive encore. A la reprise de la seconde période, alors que le marquoir indiquait 1-1, Juanakar, joueur espagnol du Pana, s'est effondré après avoir été touché par un pétard lancé depuis les tribunes.

Le match a ensuite été arrêté pour évacuer le joueur sur civière, sans toutefois qu'il doive être admis à l'hôpital.