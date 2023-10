"Vous êtes gentille mais..." : la nouvelle sortie polémique de John Textor

Lyon a encore été battu ce weekend. La défaite contre Clermont emmène Lyon à la dernière place de Ligue 1.

Une seule équipe avait pris moins de points que Lyon en Ligue 1 en ce début de saison. Il faut désormais parler au passé puisque Clermont s'est imposé 1-2 dans la capitale des Gaules ce dimanche, grâce à des assists de Maximiliano Caufriez et Shamar Nicholson (Ex-Charleroi), tous deux débarqués du Spartak Moscou cet été.

Il fallait sans doute en arriver à cette dernière place pour symboliser les disfonctionnements de l'OL ces derniers mois. Pourtant, la situation ne semble pas émouvoir John Textor. A la question du danger quant à une éventuelle relégation, le propriétaire américain dédramatise : "Vous semblez être une gentille femme, je savais que vous poseriez la question, elle est comique, mais cette équipe ne risque pas de descendre. Dans aucun championnat, une équipe ne descend en jouant comme nous avons joué ce soir. Nous sommes en danger en accordant du crédit à votre question".

Au-delà du ton condescendant, la réaction de Textor interpelle : l'homme d'affaire ne semble pas conscient de la gravité de la situation, y compris économique, du club : "Tout va très bien financièrement, donc on n'aura pas de problème avec la DNCG, ils vont être impressionnés de la manière dont on travaille, vraiment. On attend ça avec impatience, mais avant, parlons des joueurs qu'on a maintenant. On a une des meilleures équipes du Championnat". Une confiance affichée à l'extrême qui dénote avec la fragilité affichée par le groupe.