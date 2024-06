Pourquoi ne pas remplacer Meunier peut... renforcer Domenico Tedesco

Domenico Tedesco a pris un risque : ce mardi, les Diables Rouges partiront à 24 à l'Euro 2024, mais avec un Thomas Meunier toujours officiellement sur la liste. Explications... psychologiques.

Domenico Tedesco avait la mine sombre samedi soir, et pour cause : la blessure de Thomas Meunier était exactement ce qu'il souhaitait éviter durant ces matchs amicaux dont, rappelons-le, il ne voulait pas d'entrée de jeu. Mais était-ce une déception purement sportive ?

Pas forcément : on l'a vu après la sortie de Meunier, Tedesco a une solution tout à fait naturelle et évidente, à savoir replacer Timothy Castagne à droite, et faire de Maxim De Cuyper un titulaire à peine arrivé dans le groupe. Le sélectionneur aura certainement été très content des performances du Brugeois dans ces amicaux, et cela a renforcé sa conviction : pas besoin de remplacer Thomas Meunier numériquement.

Meunier absent, pas un coup dur ?

Car Meunier, avec tout le respect qu'on a pour son immense carrière et pour le travail de titan abattu à Trabzonspor afin de se refaire une place dans le groupe des Diables, n'est pas non plus un titulaire indiscutable dans des circonstances "normales". Sans forfait de Theate, Castagne est le n°1 naturel à droite.

© photonews

Paradoxalement, imaginons que 2 ou 3 matchs se passent sans anicroche, que Meunier et Castagne performent à leur poste, puis qu'Arthur Theate revienne de blessure : Domenico Tedesco aurait été confronté à un dilemme. Remettre le Rennais, titulaire naturel, au détriment de l'un des deux autres ? Le décevoir en laissant Castagne et Meunier continuer ?

C'est le point de vue cynique : la blessure de Meunier "facilite" les choses à moyen terme. Et à court terme, sportivement, les Diables ne seront pas plus faibles sans le Gaumais. Tedesco prend le pari qu'aucun joueur ne se blessera plus à ce poste précis, sans parler même des retours de blessure... dont celui, toujours possible, de Meunier.

Tedesco, trop humain ?

C'est là qu'entre le facteur humain : en conservant Thomas Meunier parmi les 25, Domenico Tedesco lui tend - encore - la main, lui montre ce respect qui importe tant pour lui. Psychologiquement, c'est fort. Certains se diront que reprendre un 26e joueur "au cas où" était gratuit, mais que faire alors du 26e potentiel si Meunier revenait ? Dans la tête de Tedesco, sûrement, les choses sont claires : les Diables sont 25, et c'est déjà plus que ce qu'il souhaitait.

L'incapacité apparente du sélectionneur à envisager d'aller à 26 à l'Euro 2024 en laisse beaucoup perplexes. Mais en connaissant son côté très proche des joueurs, très "humain", on est moins surpris : Tedesco ne veut pas avoir à gérer de déceptions ou priver de temps de jeu trop de joueurs. Qui plus est, il est assez "cash" : reprendre un joueur après lui avoir signifié qu'il en était déçu ou qu'il l'avait jugé inadapté à son système, ça ne lui correspond pas non plus.

C'est un défaut en termes de management, parfois ; l'Italien émotif devrait pouvoir céder plus souvent la place à l'Allemand pragmatique. Si un back de plus se blesse à l'Euro, Domenico Tedesco aura fait un pari perdant ; si Meunier revient dans le groupe, ou si les Diables vont loin à 24, ce sera peut-être aussi grâce à sa gestion humaine.