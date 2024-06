Anderlecht a de grandes nouvelles sur le plan financier : "Mieux que notre dernière année en Ligue des Champions !"

Ce n'est pas un secret : Anderlecht a connu des années de vaches maigres, et on ne parle pas que du plan sportif. Financièrement, Marc Coucke a sorti le club de l'ornière.

Heureusement, ces années semblent bel et bien révolues; Lors du Fan Council, le CEO Non-Sports, Kenneth Bornauw, a exposé l'évolution des finances. "L'équilibre entre le chiffre d'affaires et les revenus nets est bien meilleur que les années précédentes. Après plusieurs années de lourdes pertes (plus de 30 millions de pertes), nous avons terminé la saison dernière avec une perte de 5,9 millions d'euros", a-t-il déclaré.

"Cette saison, nous allons clôturer avec des chiffres positifs - et cela dans une année sans football européen. Ce sont de meilleurs chiffres que la saison où nous avons joué pour la dernière fois la Ligue des champions", affirme Bornauw.

De nombreuses initiatives ont été prises à Anderlecht pour réduire les coûts et augmenter les revenus. "Nous sommes devenus un club beaucoup plus sain à la base que ces dernières années", a souligné Bornauw.

Cela doit être étendu au cours des prochaines années. Anderlecht ne fera plus de transferts avec salaires mirobolants, tout devra avoir une plus-value ou une valeur ajoutée immédiate sportive. "Les perspectives sont également positives, avec la participation au football européen la saison prochaine."

Cependant, des revenus de transferts seront également nécessaires. Zeno Debast est sur le point de partir, et Jesper Fredberg devra vendre plusieurs autres joueurs. "En ce qui concerne les transferts entrants, nous devons toujours vendre en premier lieu, c'est ainsi pour tout le monde. Mais un bon accord a été conclu avec le Conseil d'administration sur la réinvestissement des bénéfices après la vente d'un certain montant", conclut Kenneth Bornauw avec un large sourire.