📷 Les premières images dingues du nouveau Camp Nou

Le légendaire Camp Nou a été démoli cet été. Pour les fans de football en tout cas, c'est la disparition d'un stade emblématique. Mais ce qui le remplacera vaut la peine d'être vu. Des travaux sont en cours pour le terminer le plus rapidement possible.

"Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais les travaux avancent bien", a déclaré Elena Fort, vice-présidente des Blaugrana, le week-end dernier lors de l'assemblée générale du club. Selon ses propos, il sera possible de jouer dans le Spotify Camp Nou à partir de novembre 2024.

En attendant, le Barça joue dans le stade olympique, près de Montjuic. Il faudra être patient, mais en attendant, les amateurs de football peuvent déjà apprécié les premières images du nouveau stade.

ūüŹó We're building the new Spotify Camp Nou pic.twitter.com/ev8jZPa7Rg