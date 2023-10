Le Club de Bruges très bientôt sous pavillon étranger ? Voici pourquoi

Sur le plateau de l'émission Extra Time, il a été révélé que le Club de Bruges accélérait son processus de vente et avait beaucoup de chances de passer sous pavillon étranger avant la fin de cette année civile. Mais pourquoi Bart Verhaeghe & co. veulent-ils vendre ? Et pourquoi à des étrangers ?

La réponse à la première question est simple : le Club de Bruges veut créer plus de capital en apportant des fonds propres au club. Deuxièmement, le dossier du stade est depuis longtemps une épine dans le pied des investisseurs flamands. Ceux-ci veulent depuis longtemps construire, mais se heurtent à chaque fois à un véritable mur administratif. La réponse à la deuxième question n'est pas non plus très difficile à donner. Une estimation prudente de la valeur du club est d'environ 215 millions d'euros, selon le Nieuwsblad. Peu d'investisseurs flamands sont prêts à mettre une telle somme sur la table. Bart Verhaeghe, ainsi que le CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO de Lotus) et Peter Vanhecke (CEO de Castel Capital), possèdent 71,89 % des actions du Club. Celles-ci sont regroupées dans nv Grizzly Sports. En juillet 2021, les 23,26 % restants ont été cédés au fonds d'investissement américain Orkila Capital (pour 30 millions d'euros + une injection de capital de 20 millions d'euros).