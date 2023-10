Le terrible record qui pend au nez de Mark van Bommel en cas de nouvelle défaite en Ligue des Champions

L'Antwerp sera sous pression face à Porto en Ligue des Champions. A l'image de son entraîneur qui veut montrer ce qu'il vaut à l'échelle continentale.

Après la claque reçue à Barcelone (5-0), l'Antwerp avait tout en main pour décrocher son premier succès en Ligue des Champions face au Shakhtar Donestk, menant 2-0 à la pause. Mais la deuxième mi-temps en a décidé autrement et laisse le Great Old sur une frustration immense.

Pour Mark van Bommel aussi, le coup a été rude. Car plus encore que l'équipe, l'entraîneur néerlandais attend toujours sa première victoire en C1. Seulement, il en avait déjà coaché 9 matchs avant de prendre les rênes du club anversois.

Avec le PSV, il avait eu la malchance de tomber dans une poule avec Tottenham, le FC Barcelone (déjà) et l'Inter Milan lors de la saison 2018/2019, décrochant tout de même deux partages. A Wolfsburg, il avait été viré à mi-parcours, sans la moindre victoire contre Salzbourg, Séville et Lille.

Il va donc diriger ce soir son 12e match de Ligue des Champions. En cas de non-victoire face à Porto, il rejoindrait les deux entraînés détenant le record du plus grand nombre de matchs coachés en C1 sans la moindre victoire. Giorgios Donis avait réussi pareille performance avec l'Apoel Nicosie en 2014 et 2017 tandis que Stanimir Stoilov était rentré bredouille de ses deux campagnes avec le Levski Sofia (2006) et Astana (2015).