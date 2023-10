"Si Domenico Tedesco m'appelle en mars, ce sera difficile de dire non..."

Toby Alderweireld a-t-il réellement tourné la page des Diables Rouges ? Le capitaine de l'Antwerp semble avoir du mal à dire stop.

Longuement interviewé par Het Laatste Nieuws alors que l'Antwerp affronte le FC Porto ce mercredi, Toby Alderweireld n'a pas évité le sujet des Diables Rouges, et a donné des réponses ambiguës. Ainsi, alors qu'il révèle qu'un hommage lundi passé avant Belgique-Suède avait été envisagé (Kevin Mirallas devait initialement être honoré à la mi-temps), il ne ferme pour autant pas la porte à un retour.

"J'ai pris cette décision pour me focaliser sur l'Antwerp et sur ma famille. Avec les nombreux voyages, le calendrier, je veux pouvoir tout donner pour l'Antwerp", rappelle Alderweireld. "De septembre à novembre, c'est une période très chargée et une blessure aurait posé de gros problèmes au club".

Ce serait moins le cas en fin de saison, quand l'Euro 2024 se tiendra. "Mais ce serait trop facile de revenir maintenant. Oui, je montre que j'ai encore le niveau, mais je ne mérite pas une sélection en mars", estime Toby Alderweireld.

"Mais si Domenico Tedesco m'appelle... Bien sûr que ce serait difficile de dire non", concède-t-il enfin. "Encore une fois : je ne pense pas que ce serait mérité".