Comment Thes Sport a aidé les supporters de Charleroi à faire du match de Coupe une vraie fête

Les supporters du Sporting Charleroi ont obtenu gain de cause. Furieux que le déplacement à Tessenderlo en Coupe de Belgique soit en combi-car, ils ont remué ciel et terre, et ont pu compter sur l'aide du président de Thes Sport.

Les Storm Ultras, le groupe d'ultras principal du Sporting Charleroi, étaient furieux lorsque en septembre dernier, la ville et la police de Tessenderlo décidaient d'une obligation de déplacement en combi-car pour les supporters carolos qui souhaiteraient assister à Thes Sport - RCSC, le mardi 31/10. Une règle "stupide", "sans aucune logique", dénonçaient les ultras carolos, et qui compliquait un déplacement déjà difficile un mardi soir. Les Storm avaient alors mené une petite insurrection, demandant à tous les supporters carolos qui le souhaitaient de se rendre à Tessenderlo, dans le calme, certes, mais de leurs propres moyens - et même, si nécessaire, sans tickets. "Il est anormal que le supporter soit pris en otage par une telle décision sans queue ni tête à moins de 14 jours d’une rencontre que nous attendons déjà avec impatience", lisait-on. La solidarité de Thes Sport Ce n'est ici ni le Sporting Charleroi (remercié pour sa communication), ni le club de Thes Sport qui étaient pointés du doigt. Mieux : c'est finalement du club de Nationale 1 que la solution viendra. Plus précisément de son président, Wendy De Wit. L'homme va en effet contacter de sa propre initiative les Storm Ultras. "Pour nous, c'est un match historique, je veux aider vos supporters", déclare-t-il. "J'ai une réunion avec la police et ferai tout pour vous aider". C'est en effet la première fois que Thes Sport, qui a longtemps dominé la Nationale 1 mais sans jamais chercher à obtenir la licence pour monter en Pro League, affrontera une équipe de D1A en match officiel. Très vite, grâce à cette collaboration active et bonne volonté de Wendy De Wit, une solution va être trouvée. "Victoire", clament cette semaine les Storm Ultras : l'obligation de combi-car saute, ceux qui le souhaitent peuvent se rendre à Tessenderlo en voiture. Le président de Thes Sport va même plus loin, participant à la mise en place de navettes... et offrant un fût aux supporters carolos ! "On a vraiment eu un gars au téléphone qui aimait le football, l’ambiance, et pour qui notre venue constitue une première dans l’histoire de leur club. En 2023 ça devient très - trop - rare. Une leçon pour tous les clubs de première division", se réjouissent les Ultras via leur page Facebook. Une belle histoire, suivie d'un sold-out quasi immédiat des 400 places mises à disposition des supporters des Zèbres. Et bien sûr accompagnée d'un message clair : les visiteurs devront être irréprochables après que de telles concessions ont été faites pour les accueillir. On ne doute pas qu'après un aussi beau geste de la part de Thes Sport, les deux clubs voudront vivre une fête !