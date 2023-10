Encore efficace offensivement, Gary Magnée incarne la mentalité d'Eupen : "On doit regarder vers le haut"

Eupen n'avait pas le choix, après six défaites consécutives. Les Pandas n'ont pas manqué leur rendez-vous et se sont imposés contre le Sporting Charleroi, 2-0.

Après six défaites de rang et une dernière victoire qui remontait à la fin du mois d'août, l'AS Eupen n'avait pas beaucoup le choix, à domicile, contre le Sporting Charleroi. Les Pandas se sont finalement imposés 2-0, grâce aux premiers buts en Jupiler Pro League de Jan Kral et Kevin Möhwald.

"C'est une belle victoire, surtout après six défaites de rang. On a montré une autre mentalité, qu'on était des guerriers et qu'on peut toujours remonter dans le classement après cette spirale. Mentalement, c'était compliqué. Chez nous, c'était le meilleur moyen de se remettre sur les bons rails" se réjouissait Gary Magnée après la partie.

Malgré un début de match hésitant et un but annulé pour le Sporting, Eupen est progressivement rentré dans sa rencontre. Bien en place en phase défensive, les Pandas ont fait mal à leur adversaire grâce aux transitions rapides.

"On s'est énormément remis en question. On a fait le point, tout ensemble, et on a montré aujourd'hui que le travail paye. On est restés sur nos doutes en début de match, avant d'avoir un déclic et de prendre confiance. On a su montrer qui était Eupen et de quoi on est capables."

"Ces trois points font énormément de bien. Il faut regarder vers le haut, continuer sur cette lancée et rester dans les Play-Offs 2. On doit aller à la guerre, chaque match. Avec la mentalité montrée aujourd'hui, on peut y arriver."

Toujours très actif offensivement depuis son côté droit, Gary Magnée a délivré la passe décisive sur le deuxième but eupenois. Le troisième assist de la saison du joueur de 24 ans, qui compte aussi deux buts.

"Individuellement, c'est top. Mais je pense aussi à l'équipe. Si je peux marquer ou faire marquer pour aider l'équipe, c'est bien. Je sens qu'on a repris du poil de la bête" a conclu Gary Magnée.